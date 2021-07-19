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Коэффициент распространения коронавируса на Дону держится на отметке 1,1

Коэффициент распространения коронавируса на Дону держится на отметке 1,1
В Ростовской области коэффициент распространения COVID-19 сохраняет прежнее значение. По данным на 21 июля, он держится на отметке 1,1 почти неделю. Показатель заболеваемости опасной инфекцией составляет 2 519 на 100 тысяч населения.

Увеличилось и количество зараженных. За последние 24 часа вирус подхватили 348 человек. Это очередной рекорд по приросту заболевших в Ростовской области с января. Всего с начала пандемии медики выявили 105 720 случаев инфицирования.

Растет и количество смертей среди пациентов ковидных госпиталей. За минувшие сутки не стало еще 21 жителя донского региона. Это 10 женщин от 48 до 92 лет и 11 мужчин от 59 до 79 лет. За период пандемии опасный вирус унес жизни 4 990 человек, сообщили в областном правительстве.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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