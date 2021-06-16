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Коэффициент распространения коронавируса на Дону остался на отметке 0,99

Коэффициент распространения коронавируса на Дону остался на отметке 0,99
В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса остается неизменным. По данным на 18 июня, он равен 0,99. Показатель заболеваемости опасной инфекцией увеличился до 2 309 на 100 тысяч населения.

Растет и число зараженных. С начала пандемии диагноз подтвердился у 97 028 жителей донского региона. Из них 156 человек подхватили COVID-19 за последние 24 часа.

От инфекции скончались 4 599 человек за период пандемии. По информации областного правительства, за минувшие сутки не стало 12 пациентов ковидных госпиталей. Это трое мужчин в возрасте от 34 до 73 лет и девять женщин - от 54 до 88 лет.

Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

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