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Коэффициент распространения инфекции на Дону снова равен единице

Коэффициент распространения инфекции на Дону снова равен единице
Коэффициент распространения инфекции в Ростовской области снова равен единице. Об этом 21 ноября сообщают в региональном правительстве.

Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 4 043. За последние 24 часа диагноз подтвердился у 656 человек. Общее число заболевших достигло 169 700.

Число смертей при этом не снижается. За прошедшие сутки от коронавируса умерли 38 человек. Все они страдали различными хроническими заболеваниями. С начала эпидемии 8 391 житель Дона скончался от опасного вируса.
Фото: Алексей Бойко.
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