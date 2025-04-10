Фото: УГОЧС Ростова-на-Дону

Проводник поезда получил 80% ожогов тела, когда пытался почистить дымоход на поезде в Ростове. Информация об этом происшествии поступила из городского управления ГО и ЧС.Инцидент произошел девятого апреля на улице Амбулаторной, 24. По информации, полученной от экстренных служб, член поездной бригады решил подняться на крышу вагона для прочистки дымохода. В процессе выполнения этих работ мужчина был поражен мощным электрическим разрядом.Прибывшие на место спасатели обнаружили человека с сильными ожогами, лежащего на крыше поезда. Совместными усилиями пожарных и спасателей, пострадавшего с использованием носилок спустили вниз и передали врачам скорой помощи для оказания необходимой медицинской помощи.Пострадавший был госпитализирован с серьезными ожогами, охватывающими большую часть его тела (около 80%).