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Проводник поезда получил 80% ожогов тела, когда пытался почистить дымоход на поезде

Проводник поезда получил 80% ожогов тела, когда пытался почистить дымоход на поезде
Проводник поезда получил 80% ожогов тела, когда пытался почистить дымоход на поезде в Ростове. Информация об этом происшествии поступила из городского управления ГО и ЧС.

Инцидент произошел девятого апреля на улице Амбулаторной, 24. По информации, полученной от экстренных служб, член поездной бригады решил подняться на крышу вагона для прочистки дымохода. В процессе выполнения этих работ мужчина был поражен мощным электрическим разрядом.

Прибывшие на место спасатели обнаружили человека с сильными ожогами, лежащего на крыше поезда. Совместными усилиями пожарных и спасателей, пострадавшего с использованием носилок спустили вниз и передали врачам скорой помощи для оказания необходимой медицинской помощи.

Пострадавший был госпитализирован с серьезными ожогами, охватывающими большую часть его тела (около 80%).
Фото: УГОЧС Ростова-на-Дону
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