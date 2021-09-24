Коэффициент распространения COVID-19 на Дону остается на единице

Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области держится на значении предыдущих дней. По данным на 28 сентября, он остается на единице.Показатель заболеваемости COVID-19 продолжает расти. За последние сутки он увеличился на 11 единиц и достиг 3 276 на 100 тысяч населения. Соответственно, выросло и количество инфицированных. С начала пандемии медики выявили 137 643 случая заражения коронавирусом. Как сообщили в областном правительстве, из них 483 подхватили COVID-19 за последние 24 часа.Не уменьшается и число смертей среди пациентов ковидных госпиталей. За прошедшие сутки опасная болезнь забрала жизни 28 человек. Всего за период пандемии от тяжелых последствий скончались 6 750 жителей региона, болевших коронавирусом.