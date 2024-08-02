Кировский районный суд Ростова рассмотрит новые эпизоды экс-министра ЖКХ региона
Бывший министр ЖКХ Ростовской области снова предстанет перед судом. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов региона, будут рассматривать новые эпизоды по делу Андрея Майера. Первое слушание запланировано на 7 августа. Экс-чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий.
Андрей Майер был задержан в 2020 году по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями при благоустройстве парков «Вересаево» и на улице Рижской в Зверево. По плану порядок в парке должны были навести за внебюджетные средства. Но на деле все работы провели якобы за счет государства. Кировский районный суд Ростова вынес приговор в виде 3 лет и 5 месяцев. Ростовский областной суд ужесточил наказание и дал экс-чиновнику пять лет колонии.
С июня 2023 года Андрей Майер стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями еще по 11 эпизодам. Вероятно, именно их теперь и рассмотрят. На этот раз в случае признания виновным ему грозит до 10 лет тюрьмы.