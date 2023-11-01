Экс-министра ЖКХ Ростовской области Андрея Майера закрыли в СИЗО до конца декабря

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Бывшему министру ЖКХ Ростовской области Андрею Майеру продлили меру пресечения в виде содержания под стражей. Экс-чиновника обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями по новым эпизодам.Как сообщили Rostov.ru в пресс-службе судов Ростовской области, в конце октября Кировский районный суд продлил меру пресечения чиновнику в виде заключения под стражу. В изоляторе Андрей Майер пробудет как минимум до 20 декабря.Напомним, Андрей Майер был задержан в конце декабря 2020 года. Чиновник проходил подозреваемым по делу о злоупотреблении должностными полномочиями при благоустройстве территорий в Вересаево и Зверево. В марте 2023 года суд вынес ему приговор в виде 3,5 года колонии общего режима. За время пребывания в СИЗО этот срок был погашен.Не успел Майер выйти на волю, как снова был задержан. На этот раз его обвиняют в 11 новых эпизодах, связанных также с благоустройством территорий.