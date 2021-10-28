К Новому году на двух кладбищах Ростова спилят аварийные деревья

Муниципальное казенное учреждение «Служба городских кладбищ» (СГК) ищет подрядчика для спила аварийных деревьев на ростовских кладбищах. Соответствующий документ появился на сайте государственных закупок 29 октября.Речь идет о спиле деревьев на Северном и Нижне-Гниловском кладбищах. В первом случае необходимо повалить более тысячи деревьев, во втором - 189. В их числе - березы, акации, дубы, каштаны, ивы, ели, ясени и липа, а также плодовые - груши, вишни, абрикосы. Также спилят несколько осин, шелковиц и верб.На это уйдет порядка 6,2 миллиона рублей. Еще 1,8 миллиона нужно для того, чтобы вывезти древесину с территории кладбищ. Всего СГК планирует потратить 8 миллионов рублей из средств городского бюджета. Работы по спилу деревьев необходимо завершить к 15 декабря.