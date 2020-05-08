На Дону 17 пациентов с коронавирусом находятся в тяжёлом состоянии
В Ростовской области увеличилось количество пациентов, находящихся в тяжёлом состоянии. По данным на утро 12 мая, таких заражённых насчитывается 17. Все они подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. В общей сложности в регионе зарегистрировали уже 1 946 случаев инфицирования. Летальных исходов — 24. Болезнь не щадит ни молодых людей, ни пенсионеров.
Как сообщили в правительстве Ростовской области, под медицинским наблюдением находятся 7 089 человек, почти все (7 063) — дома, на самоизоляции. С наблюдения сняли почти 19,7 тысячи дончан.