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К 2035 году в Ростове запустят скоростные трамваи

К 2035 году в Ростове запустят скоростные трамваи
В Ростове к 2035 году планируют построить метротрам. За основу возьмут уже существующую трамвайную сеть. Об этом в ходе заседания коллегии горадминистрации сообщил директор департамента транспорта Христофор Ермашев 18 марта.

Скоростной трамвай позволит ростовчанам перемещаться не только быстро, но и комфортно, а также поможет снизить заполненность другого общественного транспорта.

Чиновник отметил, что это не единственная цель, которую планируют воплотить в жизнь. Власти также хотят усовершенствовать систему фото- и видеофиксации нарушений ПДД и оплаты проезда в транспорте.

Первый низкопольный трамвай вышел на ростовские рельсы в 2016 году. В нем есть комфортные сиденья и кондиционер. В тот раз такая «обновка» обошлась в миллиард рублей.

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