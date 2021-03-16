К 2035 году в Ростове запустят скоростные трамваи

В Ростове к 2035 году планируют построить метротрам. За основу возьмут уже существующую трамвайную сеть. Об этом в ходе заседания коллегии горадминистрации сообщил директор департамента транспорта Христофор Ермашев 18 марта.Скоростной трамвай позволит ростовчанам перемещаться не только быстро, но и комфортно, а также поможет снизить заполненность другого общественного транспорта.Чиновник отметил, что это не единственная цель, которую планируют воплотить в жизнь. Власти также хотят усовершенствовать систему фото- и видеофиксации нарушений ПДД и оплаты проезда в транспорте.Первый низкопольный трамвай вышел на ростовские рельсы в 2016 году. В нем есть комфортные сиденья и кондиционер. В тот раз такая «обновка» обошлась в миллиард рублей.