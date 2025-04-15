Юрий Слюсарь вмешался в скандал с поставками игл для инсулиновых шприцев

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После публикации в издании Donday информации о трудностях, с которыми столкнулись диабетики, врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь не остался в стороне. Он выразил недовольство работой регионального Министерства здравоохранения и потребовал незамедлительно урегулировать ситуацию.В начале апреля портал Donday опубликовал историю женщины, чья дочь, страдающая диабетом, уже несколько месяцев не могла получить необходимые иглы для инъекций. Как выяснилось, это была общая проблема для многих жителей Ростовской области.По словам ростовчанки, каждый месяц, начиная с января, они вынуждены были платить от 1 500 до 3 000 рублей за иглы, которые должны были предоставляться бесплатно по рецепту. Некоторые были вынуждены покупать иглы самостоятельно, в то время как другие использовали одну и ту же иглу для инъекций детям несколько раз.В Министерстве здравоохранения объяснили задержки отсутствием поставщика, который должен быть определен на аукционе через сайт госзакупок. Побеждает участник, предложивший самую низкую цену. Однако иногда определение поставщика становится невозможным из-за отсутствия заявок, что и произошло в данном случае.Эта ситуация вызвала широкий общественный резонанс. После публикации в СМИ в ситуацию вмешался Юрий Слюсарь, врио губернатора Ростовской области. На совещании он сделал замечание главе донского Минздрава Юрию Кобзеву и поручил в срочном порядке решить вопрос обеспечения детей-диабетиков льготными лекарствами и расходными материалами.После проведения повторного тендера был заключен контракт с компанией "Гарант-М" на сумму около 27 миллионов рублей. Согласно информации, размещенной на сайте госзакупок, поставщик должен поставить более 7 миллионов игл различных длины и диаметра. Ожидается, что иглы поступят в аптеки в ближайшее время. По словам главы регионального Минздрава, упаковки с иглами уже находятся на фармацевтических складах, откуда будут распределены по аптекам области.