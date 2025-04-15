Ростовчане обнаружили горы мусора возле захоронений на Севером кладбище

Фото: Дондей

В преддверии праздников Пасхи и поминальной недели жители Ростовской области активно приводят в порядок могилы своих близких. Однако, как и в прошлом году, администрации кладбищ не смогли справиться с наплывом посетителей. В результате у захоронений скопились огромные кучи мусора. Кадры появились в распоряжении DonDay.Жительница Ростова-на-Дону Татьяна С. поделилась своим опытом посещения Северного кладбища 15 апреля. По пути к местам захоронения она столкнулась с горами мусора из сухих веток, пластиковых бутылок и других отходов.По словам горожанки, отходы были разбросаны прямо у могил. В некоторых местах деревья упали прямо на места захоронения, и теперь их невозможно найти.Вероятно, смотрители кладбища решили убрать мусор на окраинах участков, но не смогли ликвидировать все очаги свалок. Отметим, что такая ситуация наблюдается каждый год.