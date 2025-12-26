Ростовскую область накроют снегопады и метели: объявлено предупреждение об ухудшении погоды

Фото: Соцсети

Жителей Ростовской области предупреждают о надвигающейся непогоде. Согласно данным МКУ «Отдел по делам ГО и ЧС Тарасовского района», в ближайшие сутки регион накроют снегопады и метели.По прогнозам синоптиков, до конца суток 27 декабря на Дону ожидаются сложные погодные условия с резкими перепадами температуры. В период с 26 по 27 декабря в большинстве районов области ожидается небольшой и умеренный снег, местами - сильный снег и метель.