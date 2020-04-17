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Электрички маршрутом между городами Ростовской области продолжают работать

Электрички маршрутом между городами Ростовской области продолжают работать
В Ростовской области железнодорожные сообщения продолжают работать между городами. Об этом сообщили в Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании.

Как отмечает глава ведомства Андрей Иванов, в условиях ограничительных мер для горожан железнодорожный транспорт может стать хорошей альтернативой автобусом. По маршруту Ростов-Таганрог работает 10 поездов. Из Батайска в донскую столицу добраться можно будет на 11 электричках.

Напомним, в режиме самоизоляции передвигаться по городу разрешено только сотрудникам, чью организации не приостановили свою деятельность. Для этого дончанам необходимо иметь при себе специальные пропуски и удостоверение личности. Разрешения могут позволить гражданам перемещаться до работы и обратно.

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