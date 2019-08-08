Из Ростова запустят три дополнительные электрички в Таганрог



Из Ростова запустят три дополнительные электрички в Таганрог. Транспорт ежедневно будет двигаться как в прямом, так и в обратном направлении. К такому соглашению пришли министерство транспорта и Северо-Кавказская пригородная железнодорожная компания.



Из Ростова в Таганрог электрички будут выезжать в 13.30, 15.56 и 19.45. Возвращаться из Таганрога в донскую столицу транспорт будет по такому расписанию: в 10.04, 17.10 и 20.36. Ознакомиться с обновленным расписанием можно на сайте Северо-Кавказской пригородной железнодорожной компании.



Отмечается, что такие меры должны снизить нагрузку на дорожную инфраструктуру.