Эксперт назвал условия возрождения заброшенного ресторана «Балканы» в Ростове

Фото: Rostov.ru

Ресторан «Балканы» на Нижнебульварной улице — место для Ростова легендарное. В советское время он был очень модным, но дорогим и не каждому доступным. Это место могло бы стать отличным арт-сквотом. Длинные коридоры, узкие проходы, разбитые лестницы и маленькие комнаты - это место идеально подходит для создания в нем масштабной инсталляции. Да, заброшенному ресторану, некогда принимавшему именитых ростовчан, нужно дать второй шанс. Великолепный вид и выгодное расположение можно даже использовать для того, чтобы снова открыть здесь ресторан.- Ресторан «Балканы» открыли в 1967 году. По задумке архитектора Юрия Мацкевича, его расположили на крутом донском откосе с шикарным видом на Дон. Заведение должно было стать еще одним звеном в дружбе славянских народов и предлагать посетителям блюда национальной кухни Балканского полуострова, - рассказывает координатор движения «МойФасад», экскурсовод, защитник старого Ростова Геннадий Крольман.Однако все пошло не по плану. Начнем с того, что ресторан «Балканы» стал первым заведением ростовского общепита, работающим до полуночи. Публика тут собиралась, скажем так, заграничная. Ну и, конечно же, место облюбовали спекулянты, фарцовщики, стиляги и «золотая молодежь» того времени.- К случайному посетителю запросто могли подойти с вопросом: «А как ты здесь очутился?». Редкий вечер обходился без драк, - отмечает Геннадий Крольман.Дешевые вино, водка и коньяк в баре, а также эстрадная музыка манили сюда и ростовскую богему. Здесь выступал известный у нас в те годы рок-музыкант Андрон Жабин, основатель ростовско-московской группы «Последний шанс». Ресторан закрыли в 1990-е годы. Почему так случилось, до сих пор неизвестно. В 2000-х здесь был склад сантехники, а спустя несколько лет здание и вовсе забросили.Сейчас о ресторане лишь слагают легенды. О современном виде некогда самого красивого заведения с видом на Дон и говорить не хочется: заброшенное здание стало общественным туалетом и пристанищем для асоциальных личностей. Нет красивой лестницы, которая вела на смотровую площадку, разбиты стены, а на тех, что остались, появились ужасные граффити с нецензурной бранью.Еще год назад на «Балканах» кипела жизнь: на крыше собиралась молодежь, играли на гитаре, влюбленные устраивали здесь рандеву на закате. Кто-то снимал видеоролики на фоне тех же ярких и объемных граффити.Многие архитекторы и общественные деятели города уверены, что ресторану можно и нужно дать второй шанс. Вдохнуть новую жизнь, так сказать. Ведь в городе не так много арт-пространств в чистом виде, «Балканы» вполне бы смогли стать частью чего-то аутентичного. Поэты, музыканты, художники, инсталляторы. Да кто угодно. Они способны вдохнуть душу в любое потерянное место. Вместо очередного отштампованного ТЦ, ЖК или еще какой-то занудной аббревиатуры стоит сохранить то, что уже есть. Вполне возможно, что второй жизнью для этого здания станет появление в нем ресторана.— Конечно же, «Балканы» можно восстановить и сделать из него новый ресторан. Все дело в желании тех, в чьей собственности находится сейчас здание. Расположение его шикарное, выгодное и в туристическом, и в финансовом плане. Однако есть информация о том, что рядом, на улице Седова, хотят построить многоэтажный дом. Судьбу ресторана можно предсказать, даже не будучи ясновидящим. Если собственники так и не решатся сделать из некогда известного места нечто новое и уникальное, здесь появится еще одна новостройка, напротив такой же высотки, что очень и очень печально, - подытожил Кожин.Все вокруг так много рассуждают о туризме, о “вкусных” и “необычных” местах города, и все чаще в рассуждениях встречаются паузы. Теряются “фишки”, креатив сменяется "душными" рассказами о еде. Немыслимо, когда город можно “опознать” только по шаурме и ракам. Нужно открыть глаза, отключить обыденность внутри себя, прислушаться к себе. Атмосферу города создают его жители, в первую очередь. Так почему же не начать прямо сейчас? С того самого заброшенного ресторана. Стоит об этом подумать.