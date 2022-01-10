Экс-замглавы Советского района Ростова не смог обжаловать приговор в кассационном суде
Бывший заместитель главы Советского района Ростова, осужденный за получение взятки, пытался обжаловать приговор. Ростовский областной суд утвердил приговор Виталию Игнатову, однако он решил его оспорить в вышестоящем суде. Дело рассматривал Четвертый кассационный суд общей юрисдикции.
Немного том, за что был осужден Игнатов. В 2019-2020 годах Игнатов работал в администрации Советского района донской столицы. Пользуясь своим положением, он систематически получал деньги от предпринимателей, осуществляющих незаконную торговлю на территории района. Общая сумма взяток составила более 600 тысяч рублей. Когда главу «сдали», в отношении него завели дело по статье «Получение взятки».
Суд назначил Игнатову наказание в виде 5,5 года колонии и штраф размером в три миллиона рублей. Игнатов решил обжаловать приговор в Ростовском областном суде, но, несмотря на то, что наказание смягчили, бывший чиновник все равно остался недоволен.
Однако Четвертый кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменений решение Ростовского облсуда. Виталий Игнатов проведет за решеткой четыре года и выплатит в казну государства 1,8 миллиона рублей.