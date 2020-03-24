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Экс-начальник Управления МВД по Ростову возглавил полицию Ставрополья

Экс-начальник Управления МВД по Ростову возглавил полицию Ставрополья
Экс-начальник Управления МВД по Ростову возглавил полицию Ставропольского края. Об этом пишет пресс-службе ГУ МВД по Ставрополькому краю.

Дмитрия Вельможко назначили заместителем начальника Главного управления – начальником полиции края. Он уже был представлен личному составу.

Известно, что Вельможко начал работать в органах внутренних дел Ростовской области в 2002 году. Он прошел путь от сотрудника ППС до замначальника полиции по оперативной работе. С 2016 по 2019 он трудился начальником Управления МВД по Ростову-на-Дону.

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