Экс-министр ЖКХ Дмитрий Черняев возглавил ростовский водоканал

Фото: Ростовводоканал.

Совет директоров АО назначил нового руководителя. Гендиректором стал экс-министр ЖКХ Республики Крым Дмитрий Черняев. Он уже исполнял новые обязанности в донской столице, а теперь официально занял кресло генерального директора.Дмитрий Черняев - выпускник Алтайского технического госуниверситета имени Ползунова. Получил диплом по специальности «Водоснабжение и водоотведение». Стажировался на ведущих зарубежных предприятиях, в 2001 году устроился работать инженером в цех очистных сооружений речной воды Барнаульского водоканала, а к 2005-му уже возглавлял его. Затем был техническим директором водоканала Тюмени и замом, а после - и гендиректором водоканала Сочи.Опыт работы на руководящих должностях Дмитрия Чернова составляет более 20 лет. С 2019 по 2021 годы он работал министром ЖКХ Крыма.Предыдущий руководитель водоснабжающей организации Ростова Михаил Поркшеев стал фигурантом уголовного дела. По версии следствия, в период с 16 декабря 2021 года по январь 2022-го он заключил договор с охранной организацией, которая должна была следить за безопасностью на предприятии. Хотя охранников в «Ростовводоканале» хватало.