Экс-министр здравоохранения Ростовской области поделилась трогательным фото с внучкой

Бывший министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская поделилась трогательным снимком в День Победы.На фотографии ее гражданский супруг – боевой генерал Анатолий Хрячков – держит на руках маленькую внучку Соломею. Девочка по случаю торжественного мероприятия одета в костюм санитарки.– 9 мая! День Великой Победы! Пусть наши дети помнят! – подписала снимок Быковская.Напомним, Татьяна Быковская ушла с должности в октябре 2020 года. Более 15 лет она руководила Министерством здравоохранения Ростовской области. Сейчас Татьяна Юрьевна все свободное время посвящает семье.