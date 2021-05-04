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Экс-министр здравоохранения Ростовской области поделилась трогательным фото с внучкой

Экс-министр здравоохранения Ростовской области поделилась трогательным фото с внучкой
Бывший министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская поделилась трогательным снимком в День Победы.

На фотографии ее гражданский супруг – боевой генерал Анатолий Хрячков – держит на руках маленькую внучку Соломею. Девочка по случаю торжественного мероприятия одета в костюм санитарки.

– 9 мая! День Великой Победы! Пусть наши дети помнят! – подписала снимок Быковская.

Напомним, Татьяна Быковская ушла с должности в октябре 2020 года. Более 15 лет она руководила Министерством здравоохранения Ростовской области. Сейчас Татьяна Юрьевна все свободное время посвящает семье.

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