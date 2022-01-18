В Ростове полицейского арестовали по подозрению в мошенничестве на 800 тысяч рублей

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В Ростове-на-Дону на два месяца арестовали бывшего полицейского Дмитрия Меркулова. Его подозревают в мошенничестве на довольно крупную сумму. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.В сентябре прошлого года оперуполномоченный пригрозил своему знакомому уголовной ответственностью за незаконный оборот наркотиков. Единственным вариантом решения проблемы была сумма в 800 тысяч рублей. Договоренности они достигли по телефону, и в тот же день мужчина приехал домой к Меркулову с нужной суммой.По версии следствия, человек, который передал деньги правоохранителю, не подлежал уголовной ответственности. Кроме того, решение этого вопроса не входило в полномочия Дмитрия. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.