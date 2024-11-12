Экс-губернатору Василию Голубеву предложили мандат депутата Заксобрания Ростовской области

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Политсовет «Единой России» предложил бывшему губернатору Василию Голубеву мандат депутата Заксобрания Ростовской области. Об этом информирует пресс-служба партии.Ранее Депутат Заксобрания Ростовской области Николай Беляев сложил полномочия. Депутатский мандат поможет экс-губернатору попасть в Совет Федерации и стать сенатором от Ростовской области.Напомним, 4 ноября Василий Голубев сообщил о своей отставке. Он объяснил свое решение переходом на другую работу. Голубев занимал пост губернатора на протяжении 14 лет. Ему на замену пришел Юрий Слюсарь.