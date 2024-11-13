В Ростове состоялся первый на юге семинар по вопросам импортозамещения теплового оборудования

Фото: Правительство Ростовской области

В Ростове-на-Дону прошёл семинар «Инновационные подходы к замене импортных технологий в сфере теплоэнергетики и производства котлов». Это первое подобное мероприятие в Южном федеральном округе.Организаторами выступили Ростовский завод котельного оборудования (ООО «РЗКО») и Агентство инноваций Ростовской области, которое было создано региональным министерством экономического развития.– В Ростовской области создана система поддержки предпринимательства и бизнеса в сфере импортозамещения. Большую роль в развитии отечественного производства и создании импортозамещающей продукции играет внедрение бережливых технологий на предприятиях. В нашем регионе положительные результаты отмечены 191 предприятием, участвующим в нацпроекте «Производительность труда». Ростовский завод котельного оборудования прошел региональный этап нацпроекта, в рамках которого были реализованы инструменты бережливого управления, а команда предприятия обучена принципам постоянных улучшений для компаний с выручкой от 100 млн рублей, – отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Александр Скрябин.В мероприятии приняли участие более 120 человек: сотрудники государственных органов и организаций, которые занимаются развитием, руководители компаний, специалисты в области инжиниринга и девелопмента.Участники встречи обсудили, как будет развиваться отрасль в будущем, как можно найти новые способы замещения импорта в условиях санкций. Также они узнали о существующих мерах поддержки для производственных предприятий.Директор Ростовского завода котельного оборудования Владимир Волков отметил, что в Ростовской области давно обсуждалась необходимость организации мероприятия такого формата. Это шанс установить деловые контакты, обменяться идеями и обсудить пути решения проблем, связанных с импортозамещением в области теплоснабжения.Главная цель завода — обеспечить теплом в срок. Процесс поставки и установки теплового оборудования занимает много времени, но сотрудничество с производителями позволяет ускорить доставку материалов и комплектующих.На мероприятии собрались представители компаний, которые занимаются производством теплового оборудования и сопутствующих товаров. Среди них были компании из Ростовской области, Донецкой и Луганской Народных Республик, Краснодарского края и Республики Дагестан.Участники смогли ознакомиться с последними разработками и инновациями в производственных линейках компаний-производителей, а также найти потенциальных клиентов и заказчиков.Рустам Абдуллаев, генеральный директор АНО «Агентство инноваций Ростовской области», рассказал, что идея такого формата взаимодействия была предложена Министерством экономического развития ещё в 2022 году.Компании сами инициируют коммуникационные сессии, а агентство поддерживает инициативы, помогая в организации и налаживании диалога с предпринимателями.Такие мероприятия позволяют узнать о проблемах, с которыми сталкиваются донские компании, непосредственно от них самих и корректировать работу и экономическую политику региона в целом.