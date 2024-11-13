Дождь и мокрый снег ожидаются в Ростовской области

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В Ростовской области в ближайшие дни ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом сообщает «Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».В четверг, 14 ноября, температура ночью будет варьироваться от -1 до +4 градусов, а днем — от +1 до +6 градусов. В западных районах области возможны дождь и мокрый снег, а также туман и гололедица на дорогах. Скорость ветра может достигать 9 метров в секунду.На следующий день, 15 ноября, ночью температура опустится до 0...+5 градусов, а днем поднимется до +2...+7 градусов. Осадки также будут в виде дождя и мокрого снега.