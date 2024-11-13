Служивший в Ростовской области боец из Кирова пропал в ходе СВО

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Родственники разыскивают пропавшего на СВО 57-летнего бойца, служившего в Ростовской области. Последний раз Олег Горюнов выходил на связь с родными 17 октября.До службы мужчина проживал в Кирове. Олег подписал контракт на участие в спецоперации. Его закрепили за воинской частью 78568, которая расположена в Миллерово.Почти месяц о судьбе Олега Горюнова ничего не известно. Если вы знаете, где может находиться боец, сообщите в военкомат.