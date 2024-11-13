Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Служивший в Ростовской области боец из Кирова пропал в ходе СВО

Служивший в Ростовской области боец из Кирова пропал в ходе СВО
Родственники разыскивают пропавшего на СВО 57-летнего бойца, служившего в Ростовской области. Последний раз Олег Горюнов выходил на связь с родными 17 октября.

До службы мужчина проживал в Кирове. Олег подписал контракт на участие в спецоперации. Его закрепили за воинской частью 78568, которая расположена в Миллерово.

Почти месяц о судьбе Олега Горюнова ничего не известно. Если вы знаете, где может находиться боец, сообщите в военкомат.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.