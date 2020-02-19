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Освободившийся мандат в донском Заксобрании передали Асланбеку Джиоеву

Освободившийся мандат в донском Заксобрании передали Асланбеку Джиоеву
Освободившийся мандат в донском Законодательном собрании передали Асланбеку Джиоеву. Решение было принято 20 февраля.

Ранее депутатом Заксобрания был Владимир Влазнев. Однако он досрочно прекратил полномочия, поскольку в декабре его назначили на должность главу Ленинского района. Президиум политсовета «Единой России» принял решение передать мандат Асланбеку Джиоеву.

Данные СПАРК гласят, что Джиоев состоит в совете директоров АО «Ростовгоргаз», АО «Волгодонскмежрайгаз», АО «Газпром Газораспределение Элиста». Он был депутатом Заксобрания пятого созыва.

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