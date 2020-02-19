Освободившийся мандат в донском Заксобрании передали Асланбеку Джиоеву
Освободившийся мандат в донском Законодательном собрании передали Асланбеку Джиоеву. Решение было принято 20 февраля.
Ранее депутатом Заксобрания был Владимир Влазнев. Однако он досрочно прекратил полномочия, поскольку в декабре его назначили на должность главу Ленинского района. Президиум политсовета «Единой России» принял решение передать мандат Асланбеку Джиоеву.
Данные СПАРК гласят, что Джиоев состоит в совете директоров АО «Ростовгоргаз», АО «Волгодонскмежрайгаз», АО «Газпром Газораспределение Элиста». Он был депутатом Заксобрания пятого созыва.