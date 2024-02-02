Экс-главврача больницы ГУФСИН Тиграна Мкртчяна приговорили к двум годам колонии

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Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону вынес экс-главврачу межобластной туберкулезной больницы № 19 (МОТБ-19) ГУФСИН приговор - два года лишения свободы в колонии-поселении. Тиграну Мкртчяну также два года нельзя заниматься врачебной деятельностью.Мужчину признали виновным в халатности, которая привела к смерти «краснодарского каннибала» Дмитрия Бакшеева. Пациенту не была вовремя оказана необходимая медицинская помощь. Он скончался из-за осложнений при диабете.Напомним, 30 января были осуждены бывший замначальника больницы Александр Лях, заведующая психиатрическим отделением Дарья Позднякова и врач-психиатр Анастасия Поторочина - за превышение должностных полномочий.