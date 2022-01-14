Экорайон «Вересаево» впервые принял участие в акции «Экомобиль»

ГК «ЮгСтройИнвест»

В Ростове-на-Дону 15 января прошла акция «Экомобиль». Мобильные точки приема вторсырья работали по всему городу. Всего их было восемь, в том числе в экорайоне «Вересаево». Он первый раз стал участником мероприятия. Организатором акции стало сообщество «Экомост».Ежемесячно с октября 2021 года «Экомобиль» собирает вторсырье по всей донской столице. Традиционно маршрутами акции становятся Западный и маршрут центр - Александровка - Сельмаш. В 2022 году мероприятие проводится впервые. В этот раз ГК «ЮгСтройИнвест» поспособствовала тому, чтобы мобильный пункт развернули и в экорайоне «Вересаево».Жители экорайона смогли сдать на переработку все накопившееся вторсырье (макулатуру, твердый и мягкий пластик и другое) в пункте приема рядом со своим домом. Волонтеры «Экомоста» отсортировали отходы и увезли на перерабатывающее предприятие. Вещи, которые выглядели добротно, отдали на благотворительность.Первая акция «Экомобиль» в «Вересаево» привлекла десятки жителей экорайона. Многие из них участвовали в подобном мероприятии впервые. Жильцам по душе пришлась инициатива «Экомоста», и они ждут, что ее будут проводить в экорайоне постоянно.В общей сложности на переработку от 170 участников поступило примерно 750 килограммов отходов. В следующий раз «Экомобиль» проедет по районам города 19 февраля.