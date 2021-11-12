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Избитой экс-жене кандидата в депутаты гордумы Батайска отказали в возбуждении уголовного дела

Избитой экс-жене кандидата в депутаты гордумы Батайска отказали в возбуждении уголовного дела
Избитой в супермаркете экс-жене кандидата в депутаты гордумы Батайска отказали в возбуждении уголовного дела. Правоохранители отказали Кристине Дегтяревой в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления.

В распоряжении Rostov.ru оказалось постановление из полиции. В нем говорится о том, что в поступке Леонида Дегтярева не усмотрели побоев и умышленного причинения легкого вреда здоровью его бывшей жене. Кристина признается, что даже не надеялась получить поддержку со стороны правоохранителей.

- За годы судебных тяжб с бывшим мужем я уже привыкла получать отказы, - говорит Кристина. - Я устала бороться с безнаказанностью и тратить средства на борьбу с этим беспределом.

Напомним, Кристина Дегтярева стала жертвой экс-мужа в одном из супермаркетов города 30 сентября. Кандидат в депутаты залетел в магазин и буквально свалил с ног бывшую супругу. На камерах отчетливо видно, как Дегтярев схватил ее за волосы, женщина попятилась на тележки и упала на пол. Затем он отпустил бывшую жену и ушел. Однако через пару минут вернулся и наотмашь ударил её по лицу.

Видеозапись жестокого избиения женщины попала во все соцсети региона. Однако Дегтярев так и не принес Кристине свои извинения, а полиция посчитала, что рукоприкладства, еще и в общественном месте, вовсе не было.
Фото: Архив Кристины Дегтяревой.
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