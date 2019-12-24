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Водителя маршрутки, сбившего 23-летнюю девушку в Батайске, признали невиновным

Водителя маршрутки, сбившего 23-летнюю девушку в Батайске, признали невиновным
Водителя микроавтобуса, сбившего 23-летнюю батайчанку, признали невиновным. В донском СЧ СУ ГУ МВД России отказали в возбуждении уголовного дела по факту аварии. Но семья погибшей Аиды Нурмангамбетовой не согласна с этим решением.

ДТП произошло 11 декабря прошлого года. Девушку сбила маршрутка № 212. Пострадавшую доставили в больницу, однако спасти её не удалось. Через время она скончалась в медучреждении.



Главным аргументом в отказе от возбуждения уголовного дела стали результаты автотехнической экспертизы. Гражданский муж погибшей Сергей Глущенко рассказал, что родственников не уведомили о проведении следственного эксперимента, во время которого они собирались задать водителю интересующие их вопросы, пишет DonDay.ru.

Помимо этого, в деле нет снимков с места аварии, хотя фотографии делали. Также отсутствуют справки о состоянии погоды в момент происшествия.

Родные Аиды написали жалобу в Генпрокуратуру РФ. Там её рассмотрели и направили в прокуратуру Ростовской области, оттуда – в прокуратуру Батайска. В местной инстанции в возбуждении дела снова отказали.

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