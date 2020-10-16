Еще один факультет ЮФУ перевели на «удаленку» из-за коронавируса

Студентов еще одного факультета Южного федерального университета из-за ковида перевели на дистанционное обучение. Соответствующая информация появилась на официальной странице вуза в соцсетях.На «удаленку» перевели Институт филологии, журналистики и межкультурной коммуникации. В распоряжении, подписанном директором ИФЖиМКК Гульнарой Ломакиной, указаны следующие сроки: с 16 октября по 1 ноября.«Это вынужденная мера, а не внезапные каникулы, все занятия будут проходить по расписанию, со всеми преподавателями будет возможность связаться», - написано в сообщении.Такое решение приняли из-за напряженной ситуации с коронавирусом. В ЮФУ заразилась инфекцией ректор Ирина Шевченко, и умерла от ковида профессор кафедры романской филологии Таисия Скоробогатова. Напуганные студенты сами стали собирать подписи о переводе на дистанционное обучение.На «удаленке» находятся обучающиеся физического факультета и Института социологии и регионоведения.