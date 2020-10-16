Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Еще один факультет ЮФУ перевели на «удаленку» из-за коронавируса

Еще один факультет ЮФУ перевели на «удаленку» из-за коронавируса
Студентов еще одного факультета Южного федерального университета из-за ковида перевели на дистанционное обучение. Соответствующая информация появилась на официальной странице вуза в соцсетях.

На «удаленку» перевели Институт филологии, журналистики и межкультурной коммуникации. В распоряжении, подписанном директором ИФЖиМКК Гульнарой Ломакиной, указаны следующие сроки: с 16 октября по 1 ноября.

«Это вынужденная мера, а не внезапные каникулы, все занятия будут проходить по расписанию, со всеми преподавателями будет возможность связаться», - написано в сообщении.

Такое решение приняли из-за напряженной ситуации с коронавирусом. В ЮФУ заразилась инфекцией ректор Ирина Шевченко, и умерла от ковида профессор кафедры романской филологии Таисия Скоробогатова. Напуганные студенты сами стали собирать подписи о переводе на дистанционное обучение.

На «удаленке» находятся обучающиеся физического факультета и Института социологии и регионоведения.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.