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Из-за сообщения о минировании эвакуировали ТРЦ в Волгодонске

Из-за сообщения о минировании эвакуировали ТРЦ в Волгодонске
В Волгодонске эвакуировали торгово-развлекательный центр. Десятки людей выбежали на улицу днем 18 января из-за сообщения о минировании.

Звонок об угрозе в ТРЦ «Весенний» поступил около полудня. Сотрудники помогли посетителям выйти на улицу, а затем и сами покинули здание.

Как сообщил DonDay Волгодонск, на место тут же прибыли правоохранители с кинологами. Рядом с торговым центром дежурят и другие экстренные службы - медики и спасатели.

Правоохранители проверили все помещения. К счастью, взрывчатых веществ они не обнаружили. ТРЦ продолжает работу в штатном режиме.
Фото для иллюстрации: DonDay-Волгодонск.
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