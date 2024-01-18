Из-за сообщения о минировании эвакуировали ТРЦ в Волгодонске
В Волгодонске эвакуировали торгово-развлекательный центр. Десятки людей выбежали на улицу днем 18 января из-за сообщения о минировании.
Звонок об угрозе в ТРЦ «Весенний» поступил около полудня. Сотрудники помогли посетителям выйти на улицу, а затем и сами покинули здание.
Как сообщил DonDay Волгодонск, на место тут же прибыли правоохранители с кинологами. Рядом с торговым центром дежурят и другие экстренные службы - медики и спасатели.
Правоохранители проверили все помещения. К счастью, взрывчатых веществ они не обнаружили. ТРЦ продолжает работу в штатном режиме.