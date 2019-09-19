Из-за прорыва трубы в Таганроге затопило улицу



Дорогу в Таганроге затопило из-за прорыва трубы. Небольшой коммунальный фонтан появился на улице Циолковского утром 23 сентября.



На дороге быстро образовались глубокие лужи, из-за чего пешеходам пришлось искать другой путь. По словам местного жителя Василия С., возле дома № 30/3 по Циолковского уже четвёртый год постоянно случаются прорывы. Обычно это происходит в конце весны. В этот раз произошло две поломки подряд: в конце лета и в сентябре.



Стоит отметить, что жители Таганрога уже несколько дней жалуются на отключения воды. При этом она течёт по городским улицам.



Напомним, 22 сентября в центре Ростова-на-Дону также произошла коммунальная авария. Фонтан высотой в несколько метров стал бить из-под земли на Будённовском проспекте.

