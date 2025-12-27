Новости
Желтый уровень опасности по БПЛА объявлен в Ростовской области

В Ростовской области объявлен желтый уровень опасности по беспилотникам. Об этом 27 декабря свидетельствуют данные мониторинговых каналов.

Жителям рекомендуют сохранять спокойствие. Также объявлена беспилотная опасность.

Официальных данных о сбитых в Донском регионе дронах пока не было.
Фото: Соцсети.
