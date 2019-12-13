Из-за порыва трубы двор ростовского общежития ЮФУ оказался затопленным



Вода затопила двор ростовского общежития ЮФУ. Уже несколько дней коммунальщики не могут устранить поломку.



Авария на трубопроводе произошла несколько суток назад перед общежитием № 6Б на улице Зорге. Из-под плитки стали бить сразу несколько небольших фонтанов. ЧП случилось практически сразу после очередного ремонта. Рабочие сняли плитку, перерыли дорогу и якобы починили трубу. Затем они засыпали яму, положили плитку, часть которой оставили на газоне, и уехали. Буквально на другой день тротуар снова затопило.



В течение нескольких дней вода, которая должна идти в комнаты общежитий, вытекает на поверхность земли. Глубокая лужа, которая ширится с каждым часом, перекрывает проход.



На указанном месте коммунальные аварии происходят буквально каждый месяц. Студенты уже привыкли видеть мини-фонтаны по дороге на учёбу. Они сменяются глубокими ямами и разбросанной плиткой, и так по кругу. Что мешает рабочим один раз качественно починить трубу — загадка.