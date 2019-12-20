Жильцы студгородка ростовского ЮФУ останутся без воды на новогодние праздники



Сотни жильцов улицы Зорге в Ростове останутся без воды на новогодних каникулах. Коммунальщики будут чинить трубопровод перед домом № 21-а. Ремонт будет проходить во дворе студенческого городка ЮФУ. Об этом жильцам сообщили за неделю до праздника.



Коммунальные аварии – привычная ситуация для студентов, проживающих на улице Зорге. Буквально каждый месяц из-за порывов затапливало двор общежитий. Мощные потоки воды размывали грунт и разрушали плитку, из-за чего проход был полностью заблокирован. Каждый раз на место выезжали рабочие, которые выкапывали глубокие ямы и якобы чинили трубы. Затем они уезжали, и через какое-то время снова случался порыв. В последний раз между ремонтом и поломкой прошла от силы пара дней.



Теперь, чтобы, наконец, качественно провести ремонт, рабочие будут на девять дней перекрывать краны. Сотни студентов останутся без воды с 1 по 9 января, как раз на новогодние праздники.