Из-за ограничений по COVID-19 в Новочеркасске закрыли прививочный пункт

В Новочеркасске из-за ужесточения ограничений по коронавирусу в центре города закрыли прививочный пункт. Об этом 5 августа сообщили в областном пресс-центре.Временно перестал работать пункт в МФЦ на улице Дворцовой, 11. Вместо него открыли пункт в ТЦ на проспекте Платовском, 71. Однако он начнет работу с 7 августа. Прививку там можно будет сделать с 10 до 13 часов.Подобные мобильные пункты остались в Александровском саду и гипермаркете «Лента» по улице Гагарина, 2Б. Там вакцинируют с 10 до 14 часов каждую субботу. В парке Октябрьского микрорайона на улице Мацоты прививки делают с 15 до 19 часов.