Из-за обледеневших дорог машины не могут заехать в частный сектор в Шахтах

Фото: Ростов.ру

В Шахтах Ростовской области из-за гололёда и коммунальной проблемы автомобили не могут проехать по улице Юный Спартак и переулку Радищева. Об этом сообщила местная жительница Варвара 13 февраля.Проблема возникла из-за течи с улицы 40 лет Победы, где несколько лет назад прорвало трубу в заброшенном доме. За это время образовались постоянные лужи, которые зимой замерзают, создавая ледяной слой и ямы.Жители неоднократно обращались к властям, но средств на ремонт дороги нет. Местная жительница, обеспокоена тем, что весной, когда лёд растает, начнутся подтопления дворов.- Скорые, мусоровозы, такси, да все отказываются проезжать. Каток сплошной и ямы нереальные. Здесь даже вездеход не проедет. А в нашем секторе и старики и дети живут, - рассказывает Варвара.Местные жители обращались за помощью к властям. По словам девушки, им сообщили, что средств на ремонт дороги нет.