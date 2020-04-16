В Ростове 48 детей находятся под медицинским наблюдением из-за коронавируса

В Ростове-на-Дону 48 детей находятся под медицинским наблюдением из-за коронавируса. Об этом пишет городская администрация.В настоящее время в донской столице врачи обследуют 402 человека. Из-под наблюдения за прошедшие сутки выбыло 26 человек.В Ростовской области коронавирус выявили у 197 человек. 17 апреля в донском правительстве сообщили, что COVID-19 подтвердился у 16 детей. Большинство из этих случаев – контактные.Наибольшее число случаев заражения зарегистрировано в Ростове-на-Дону – 75 человек. Все выздоровевшие, 13 жителей, являются ростовчанами.