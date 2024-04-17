Из Ростовской области жителям Оренбуржья отправили более 60 тонн питьевой воды

Фото: Правительство Ростовской области

Из Ростовской области жителям Оренбуржья отправили гуманитарную помощь. Сотрудники донского департамента по предупреждению и ликвидации ЧС и МЧС отвезли в южноуральский регион более 60 тонн питьевой воды. Информацию об этом сообщили в правительстве Ростовской области.Около двух недель жители Оренбуржья борются с последствиями стихии. В городе Орске 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал, что привело к катастрофе.Из-за паводков под водой оказались более 14 тысяч домов, около 22 тысяч приусадебных участков. Спасатели эвакуировали из зоны подтопления более 16 местных жителей, среди которых почти 5 тысяч дети. Многие потеряли все имущество.Более 4,5 тысячи спасателей со всей России борются с последствиями стихийного бедствия.