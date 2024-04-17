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Из Ростовской области жителям Оренбуржья отправили более 60 тонн питьевой воды

Из Ростовской области жителям Оренбуржья отправили более 60 тонн питьевой воды
Из Ростовской области жителям Оренбуржья отправили гуманитарную помощь. Сотрудники донского департамента по предупреждению и ликвидации ЧС и МЧС отвезли в южноуральский регион более 60 тонн питьевой воды. Информацию об этом сообщили в правительстве Ростовской области.

Около двух недель жители Оренбуржья борются с последствиями стихии. В городе Орске 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал, что привело к катастрофе.

Из-за паводков под водой оказались более 14 тысяч домов, около 22 тысяч приусадебных участков. Спасатели эвакуировали из зоны подтопления более 16 местных жителей, среди которых почти 5 тысяч дети. Многие потеряли все имущество.

Более 4,5 тысячи спасателей со всей России борются с последствиями стихийного бедствия.
Фото: Правительство Ростовской области
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