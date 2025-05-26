Из Ростовской области в Сочи можно будет добраться на автобусе

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Транспортная компания Xbus сообщила о введении в эксплуатацию нового автобусного сообщения, которое напрямую свяжет Ростовскую область с городом Сочи.Начиная с 26 июня, из Таганрога будут регулярно отправляться автобусы. Отправление из этого приморского города запланировано ежедневно на 22:00, а прибытие в Сочи – на следующий день в 10:00. Стоимость проезда в одну сторону установлена на уровне 3 936 рублей.Важно отметить, что маршрут будет проходить через основные автовокзалы таких городов, как Ростов-на-Дону, Горячий Ключ, Джубга, Новомихайловская, Ольгинка, Туапсе, Лазаревское и Лоо.Согласно сведениям, полученным от перевозчика, на данном направлении будут использоваться современные автобусы, оборудованные USB-разъемами для зарядки мобильных устройств около каждого кресла, системой поддержания микроклимата, устройством для подачи охлажденной питьевой воды, мультимедийной системой и удобными регулируемыми креслами с мягкой обивкой.