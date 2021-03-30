Из Ростова-на-Дону пустят прямой авиарейс до Новосибирска

В Ростове-на-Дону откроют новый авиарейс. Об этом сообщили в ростовском городском транспорте 1 апреля.Донскую столицу и Новосибирск свяжет прямой авиарейс. Пока неизвестно точное расписание полётов. Вероятно, в ближайшие дни информацию опубликуют на официальных сайтах воздушных гаванях.Кроме того, с 1 апреля возобновились полёты из донской столицы в Саратов. Ранее прямое сообщение появилось между городами Ростов-на-Дону - Воронеж и Ростов-на-Дону - Нижневартовск. Самолёты перевозят пассажиров дважды в неделю.Добавим, авиарейс в Кишинёв пока закрыт.