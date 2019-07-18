Из Челябинска в Ростовский зоопарк приехала маленькая шимпанзе



Очередное пополнение в Ростовском зоопарке - из Челябинска приехала трехлетняя шимпанзе Варвара. Животное переехало в донской регион для восстановления природного равновесия.



Как сообщили в пресс-службе зоосада, в Ростовском зоопарке содержатся 5 шимпанзе. Взрослая пар и три особи подросткового возраста (два самца и самка). Варвара станет подругой одного из самцов. Она приступит к знакомству с новыми друзьями после завершения карантина.



Сейчас малышка набирается сил и активно кушает. Она очень любит фрукты и овощи, а также не прочь полакомиться молочными продуктами.



Увидеть Варвару можно будет после того, когда животное адаптируется к своим новым друзьям-шимпанзе.