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Челябинский зоопарк отправил в Ростов молодую шимпанзе

Челябинский зоопарк отправил в Ростов молодую шимпанзе
В Ростовский зоопарк отправили из Челябинска шимпанзе. Трёхлетняя Варвара отправилась в путь 10 июля. В Донской столице она будет жить в группе подростков.
Челябинский зоопарк отправил в Ростов молодую шимпанзе
Сотрудники челябинского зоосада пояснили, что у них нет дополнительного вольера для содержания животного. Три года — самый оптимальный возраст для отделения шимпанзе он семьи. Родители Варвары — Соня и Бонни — остались дома в Челябинске. Молодая шимпанзе чувствует себя хорошо, скоро она уже прибудет в Ростов-на-Дону.
Челябинский зоопарк отправил в Ростов молодую шимпанзе

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