Челябинский зоопарк отправил в Ростов молодую шимпанзе



В Ростовский зоопарк отправили из Челябинска шимпанзе. Трёхлетняя Варвара отправилась в путь 10 июля. В Донской столице она будет жить в группе подростков.



Сотрудники челябинского зоосада пояснили, что у них нет дополнительного вольера для содержания животного. Три года — самый оптимальный возраст для отделения шимпанзе он семьи. Родители Варвары — Соня и Бонни — остались дома в Челябинске. Молодая шимпанзе чувствует себя хорошо, скоро она уже прибудет в Ростов-на-Дону.

