Исполняющий обязанности сальского транспортного прокурора задержан при получении взятки



В Ростовской области задержан исполняющий обязанности Сальского транспортного прокурора Сергей Охритько. Его задержали при получении взятки 26 февраля.



Передача денег происходила в помещении закусочной «Теремок», расположенной в станице Егорлыкской.

- И.о. сальского транспортного прокурора получил от представителя охранной организации взятку в сумме 160 000 рублей за общее покровительство при осуществлении деятельности на территории, входящей в зону ответственности Сальской транспортной прокуратуры Южной транспортной прокуратуры, - рассказала помощник руководителя Южного СУТ СК России Анна Терземан.







В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.