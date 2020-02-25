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Исполняющий обязанности сальского транспортного прокурора задержан при получении взятки

Исполняющий обязанности сальского транспортного прокурора задержан при получении взятки
В Ростовской области задержан исполняющий обязанности Сальского транспортного прокурора Сергей Охритько. Его задержали при получении взятки 26 февраля.

Передача денег происходила в помещении закусочной «Теремок», расположенной в станице Егорлыкской.
- И.о. сальского транспортного прокурора получил от представителя охранной организации взятку в сумме 160 000 рублей за общее покровительство при осуществлении деятельности на территории, входящей в зону ответственности Сальской транспортной прокуратуры Южной транспортной прокуратуры, - рассказала помощник руководителя Южного СУТ СК России Анна Терземан.



В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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