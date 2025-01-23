И.о. главы администрации Ростова стал Алексей Потешкин за неделю до заседания гордумы
Исполняющим обязанности администрации города стал Алексей Потешкин за неделю до заседания городской думы, которое должно состояться 28 января. И.о. уже занимается подписанием административных документов и нормативных актов. Об этом сообщает DonDay.
Возможно, Алексей Потешкин исполняет обязанности главы администрации на время отсутствия Алексея Логвиненко по причине болезни. Однако нельзя исключать, что в случае отставки главы Алексей Потешкин будет временно исполнять его обязанности.
В администрации Алексей Потешкин является заместителем главы, курирующим вопросы взаимодействия с органами власти, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Был назначен в декабре 2024 года.