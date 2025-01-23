И.о. главы администрации Ростова стал Алексей Потешкин за неделю до заседания гордумы

Фото: Администрация города Ростова-на-Дону

Исполняющим обязанности администрации города стал Алексей Потешкин за неделю до заседания городской думы, которое должно состояться 28 января. И.о. уже занимается подписанием административных документов и нормативных актов. Об этом сообщает DonDay.Возможно, Алексей Потешкин исполняет обязанности главы администрации на время отсутствия Алексея Логвиненко по причине болезни. Однако нельзя исключать, что в случае отставки главы Алексей Потешкин будет временно исполнять его обязанности.В администрации Алексей Потешкин является заместителем главы, курирующим вопросы взаимодействия с органами власти, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Был назначен в декабре 2024 года.