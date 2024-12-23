Алексей Потешкин назначен первым замглавы администрации Ростова

Фото: администрация Ростова

Первым заместителем главы администрации Ростова назначен Алексей Потешкин. О его повышении стало известно 23 декабря.Чиновник родом из Новочеркасска. Почти половину своей жизни Алексей Потешкин посвятил службе в правоохранительных органах. За 22 года прошел путь до начальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области. На этом посту проработал до 2022 года.В 2023-м Алексей Потешкин занял кресло замглавы администрации Ростова по взаимодействию с административными органами, ГО и ЧС. К концу этого года получил повышение.