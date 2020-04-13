Иллюзия поддержки: грузоперевозчики рассказали о реальных проблемах бизнеса во время пандемии

После того, как в России ввели «каникулы» из-за пандемии коронавируса, представители нескольких отраслей экономики стали нести огромные убытки. В стране на неопределённый срок закрыли предприятия, не относящиеся к категории жизнеобеспечивающих. Свою работу прекратили отели, многие магазины, организации общественного питания, культурные и спортивные объекты, торговые центры. А те, кто продолжает свою деятельность, всё равно страдают из-за финансовых потерь и ограничений.С большими проблемами столкнулись представители сферы грузоперевозок и логистики. Стоит начать хотя бы с того, что с 27 марта вдоль федеральных трасс закрыли все автостоянки, станции техобслуживания, туалеты, точки продажи запчастей, кафе, столовые и непроизводственные магазины. То есть, дальнобойщик, направляющийся, например, из Москвы в Ростов-на-Дону, в течение двух суток не может поесть горячего и случае поломки не даже починит автомобиль. Вдоль федеральных трасс и так существовали проблема с местами отстоя – водитель должен делать 45-минутную остановку после 4 часов пути, теперь же стоянок и вовсе не стало.Однако главная трудность подкралась (точнее, напрыгнула с нахрапом) с финансовой стороны вопроса. Несмотря на все рассказы о поддержке малого и среднего бизнеса, большая часть индивидуальных предпринимателей практически не получают никакой поддержки со стороны государства.Не меньшая проблема — договоры с крупными торговыми сетями, в магазины которых перевозчики доставляют товар. Ещё недавно они должны были в срок 27 банковских дней оплатить услуги автомобильных перевозок. Однако, так как эти сети, хоть и не остаются на мели, но всё равно несут убытки, могут в одностороннем порядке менять условия договора. Например, некоторые компании продлили срок оплаты услуг до 45 или даже 90 дней. То есть, перевозчик должен им ежедневно давать, например, 10-12 машин. За свой счёт заправлять их, тратить деньги на перевозку (для наглядности: стоимость перевозки одной машины из Москвы – около 65 тысяч рублей). Оплату же он получит только спустя полтора или три месяца. Жаловаться или ругаться с такими гигантскими корпорациями — себе же делать хуже. Они легко откажутся от перевозчика и найдут себе другого.К тому же, перевозчики должны скоро выплачивать транспортный налог (за тот же КамАЗ надо отдать порядка 12 тысяч рублей), ОСАГО – примерно 27 – 30 тысяч рублей.Тахографы, техосмотр, карта водителя и его зарплата, замена колёс, ремонт, топливо, деньги за систему «Платон», которые взыскивают с грузовиков, имеющих массу свыше 12 тонн, — таким образом, каждому грузовику требуется около миллиона рублей, чтобы проехать 100 тысяч километров.Перевозчиков также удивляет, что при снижении цен на нефть, стоимость топлива не снижается. Однако как только подскочил доллар - сразу выросла цена на запасные части для автомобилей.