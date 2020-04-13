Иллюзия поддержки: грузоперевозчики рассказали о реальных проблемах бизнеса во время пандемии
После того, как в России ввели «каникулы» из-за пандемии коронавируса, представители нескольких отраслей экономики стали нести огромные убытки. В стране на неопределённый срок закрыли предприятия, не относящиеся к категории жизнеобеспечивающих. Свою работу прекратили отели, многие магазины, организации общественного питания, культурные и спортивные объекты, торговые центры. А те, кто продолжает свою деятельность, всё равно страдают из-за финансовых потерь и ограничений.
С большими проблемами столкнулись представители сферы грузоперевозок и логистики. Стоит начать хотя бы с того, что с 27 марта вдоль федеральных трасс закрыли все автостоянки, станции техобслуживания, туалеты, точки продажи запчастей, кафе, столовые и непроизводственные магазины. То есть, дальнобойщик, направляющийся, например, из Москвы в Ростов-на-Дону, в течение двух суток не может поесть горячего и случае поломки не даже починит автомобиль. Вдоль федеральных трасс и так существовали проблема с местами отстоя – водитель должен делать 45-минутную остановку после 4 часов пути, теперь же стоянок и вовсе не стало.
Однако главная трудность подкралась (точнее, напрыгнула с нахрапом) с финансовой стороны вопроса. Несмотря на все рассказы о поддержке малого и среднего бизнеса, большая часть индивидуальных предпринимателей практически не получают никакой поддержки со стороны государства.
- По распоряжению президента, банки должны предоставлять кредитные каникулы и зарплатные кредиты пострадавшим отраслям, но это только на словах звучит так легко. - рассказал индивидуальный предприниматель Михаил С., занимающийся грузоперевозками и логистикой. – Мало того, что в этой программе участвуют далеко не все банки, так они на деле вовсе не рассматривают кредиты малым предпринимателям. Они не идут на уступки, находя много отговорок: то руководство за границей, то они не подчиняются региональным властям.
Не меньшая проблема — договоры с крупными торговыми сетями, в магазины которых перевозчики доставляют товар. Ещё недавно они должны были в срок 27 банковских дней оплатить услуги автомобильных перевозок. Однако, так как эти сети, хоть и не остаются на мели, но всё равно несут убытки, могут в одностороннем порядке менять условия договора. Например, некоторые компании продлили срок оплаты услуг до 45 или даже 90 дней. То есть, перевозчик должен им ежедневно давать, например, 10-12 машин. За свой счёт заправлять их, тратить деньги на перевозку (для наглядности: стоимость перевозки одной машины из Москвы – около 65 тысяч рублей). Оплату же он получит только спустя полтора или три месяца. Жаловаться или ругаться с такими гигантскими корпорациями — себе же делать хуже. Они легко откажутся от перевозчика и найдут себе другого.
К тому же, перевозчики должны скоро выплачивать транспортный налог (за тот же КамАЗ надо отдать порядка 12 тысяч рублей), ОСАГО – примерно 27 – 30 тысяч рублей.
- Конечно, сейчас ввели отсрочки по выплате налогов (деньги за первый квартал 2020 года можно отдать до 30 октября включительно). Однако где взять средства даже на то, чтобы заплатить позже? После того, как все запреты снимут, надо поработать хотя бы два-три месяца, чтобы снова более или менее встать на ноги.
Тахографы, техосмотр, карта водителя и его зарплата, замена колёс, ремонт, топливо, деньги за систему «Платон», которые взыскивают с грузовиков, имеющих массу свыше 12 тонн, — таким образом, каждому грузовику требуется около миллиона рублей, чтобы проехать 100 тысяч километров.
Перевозчиков также удивляет, что при снижении цен на нефть, стоимость топлива не снижается. Однако как только подскочил доллар - сразу выросла цена на запасные части для автомобилей.