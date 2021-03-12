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Губернатор Ростовской области заявил, что отменять «масочный» режим пока рано

Губернатор Ростовской области заявил, что отменять «масочный» режим пока рано
Губернатор Ростовской области во время эфира на одном местном телеканале заявил, что отменять «масочный» режим в регионе пока рано. Ситуация с распространением коронавируса идет на спад, однако все шаги в борьбе с инфекцией должны быть выверены.

По словам Василия Голубева, дончане ответственно относятся к ситуации. Граждан в индивидуальных средствах защиты можно встретить во всех общественных местах.

Напомним, жители Ростовской области должны носить маски или респираторы в общественном транспорте, театре, кино, на парковке, в ТЦ и даже лифтах.

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