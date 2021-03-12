Губернатор Ростовской области заявил, что отменять «масочный» режим пока рано

Губернатор Ростовской области во время эфира на одном местном телеканале заявил, что отменять «масочный» режим в регионе пока рано. Ситуация с распространением коронавируса идет на спад, однако все шаги в борьбе с инфекцией должны быть выверены.По словам Василия Голубева, дончане ответственно относятся к ситуации. Граждан в индивидуальных средствах защиты можно встретить во всех общественных местах.Напомним, жители Ростовской области должны носить маски или респираторы в общественном транспорте, театре, кино, на парковке, в ТЦ и даже лифтах.