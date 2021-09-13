Ростовская область отметила свое 84-летие

Днем рождения Ростовской области принято считать 13 сентября. Щедрый и могущественный Донской край отметил свое 84-летие. В честь праздника губернатор Ростовской области Василий Голубев по поручению президента РФ вручил жителям региона государственные и областные награды, знак «Почетного гражданина Ростовской области» глава региона вручил Александру Дмитриевичу Бондаренко, первому Герою Труда России в Ростовской области.В приветственном слове Василий Голубев поблагодарил земляков, которые своим трудом внесли большой вклад в развитие и благополучие донского региона.- За каждой из наград – высокое качество труда, достижение целей, реализация творческих замыслов. Это объединяет всех собравшихся здесь представителей самых разных профессий, сфер деятельности. Успехи Ростовской области складываются из достижений всех вас – тех, кто ежедневно и ежечасно вносит частичку души в развитие региона. Спасибо каждому из вас за профессионализм и преданность своему делу, - отметил губернатор Ростовской области.Василий Голубев вручил грамоту и медаль почетному гражданину Ростовской области Александру Бондаренко. В этом году он также был удостоен звания Героя Труда РФ.Всю свою жизнь Александр Дмитриевич отдал развитию родного региона. Несмотря на почтенный возраст, а ему в этом году исполняется 70 лет, почетный дончанин трудится трактористом растениеводческой бригады ЗАО им. С. М. Кирова и не собирается уходить на пенсию.Стоит отметить, что звание почетного гражданина — это символ общей признательности Человеку Труда. Василий Голубев рассказал, что в этом году на полях донского региона удалось собрать рекордный урожай — было намолочено 12,7 млн тонн ранних зерновых. Большой вклад в донской каравай внес своим трудом и Александр Бондаренко.Также в Ростовском музтеатре состоялось награждение лауреатов новой общественной премии «Народное признание». Премия «Народное признание» вручается в пяти номинациях жителям и коллективам, которые внесли большой вклад в развитие региона. Василий Голубев предложил сделать премию ежегодной.- Ведь в основу успеха родной земли ложатся труд, талант и достижения каждого жителя, - подчеркнул глава региона.Лучшим в номинации «Поступок» признан врач-инфекционист ЦРБ Тацинского района Айдин Каримов. В номинации «Память» звание почетного гражданина Ростовской области получил Юрий Песков. К сожалению, его уже нет с нами, но память о том, что он сделал для развития родного региона, должна быть оценена. Награду получила его внучка Татьяна Пескова.Заслуг жителей Донского края не перечесть. Благодаря их кропотливому труду и преданности регион активно развивается. Губернатор Ростовской области пожелал жителям добра, благополучия и достижения всех поставленных целей.